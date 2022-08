German actor Benjamin Sadler has given many great films to the film world. There is a real actor hidden in him. He has such skills in the art of acting that few people can reach his level. He was born in Toronto, Canada. His date of birth is written in Wikipedia as 1971. He moved to Germany with his parents, where he studied drama.

He started his film career from 1994. His first film was not released but he acted in a TV series called Tatort.

List of his films :

1996-2019: Tatort – Mord in der ersten Liga (TV Series) – Jan Liebermann / Dr. Christian Mertens / Gert Mewes

