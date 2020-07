https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/07/918/516/11_AP20185688233207.jpg?ve=1&tl=1

A woman with a facial mask passes by a mural of an indigenous man in Bogotá, Colombia, on July 3, 2020.

AP Photo / Fernando Vergara

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/07/918/516/11_AP20185688233207.jpg?ve=1&tl=1